Российских туристов поражает дешевая стоимость продуктов в Турции
Российские туристы, приезжающие на отдых в Турцию, поражаются тому, как дешево там стоят продукты питания. В частности, на покупку большого количества вкусной и самой разнообразной еды в этой стране хватает всего 1 000 рублей, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.
Как пишет издание «Народные новости», огурцы и помидоры на обычном рынке в Турции стоят по 48 рублей за один килограмм, а за пучок салата придется отдать всего 20 рублей. Килограмм клубники в этой стране стоит 120 рублей, а ароматная национальная турецкая лепешка обойдется туристам в 25 рублей.
Кроме того, баклажаны на местных курортах можно купить всего за 40 рублей за килограмм, а стоимость рыбы в Турции варьируется от 15 до 600 рублей за килограмм в зависимости вида этой рыбы.