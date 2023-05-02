Тюрьма Пентридж поразила туристов дорогой обстановкой после тотальной перестройки
Знаменитую австралийскую тюрьму Пентридж перестроили в фешенебельный отель. Как дизайнеры превратили мрачные старинные помещения в номера для самых искушенных любителей комфорта, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.
Заключенные австралийской тюрьмы Пентридж, наверняка, многое отдали бы, чтобы сбежать поскорее. Теперь за место на нарах готовы заплатить. Для таких туристов и открыли отель в здании, где почти полтора века работало исправительное учреждение.
«У нас есть свое видение как использовать это здание, чтобы оно стало особенным. Конечно, его можно было бы легко снести и построить что-то новое. Но мы хотим сохранить уникальную историю места», – сказал генеральный директор отеля Interlude Джесси Корнофф.
В тюремную обстановку дизайнеры добавили комфорт дорогого отеля. Решетчатые двери ведут в номера, которые на камеры совсем не похожи – мягкая мебель, шикарная ванная, большие кровати. Цену за ночь говорят только по телефону и только действительно заинтересованным туристам.
«Переделать тюрьму в отель было очень сложно. Каждый номер сделан из пяти камер. Чтобы объединить их, нам пришлось тратить месяцы на то, чтобы просто сломать стены. Они очень толстые и сделаны из голубого камня», – добавил Джесси Корнофф.
Тюрьму Пентридж открыли в середине позапрошлого века. Свой срок здесь отбывали самые опасные преступники Австралии.Здесь приводили в исполнение приговоры. В 1997-м Пентридж закрыли. И лишь десять лет назад запущенное здание начали приводить в порядок. Для туристов оборудовали сад с пешеходными дорожками. Даже бассейн выкопали. Получился первый в мире городской оздоровительный центр в бывшей тюрьме.
Идея размещать отели в необычных местах не нова. В Грузии гостей теперь принимают в здании советского издательства. Проводя ремонт, дизайнеры не стали менять стены и потолки. И сохранили множество оригинальных деталей, например, печатное оборудование, подвешенное к потолку.
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