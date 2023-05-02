Тюрьма Пентридж поразила туристов дорогой обстановкой

Знаменитую австралийскую тюрьму Пентридж перестроили в фешенебельный отель. Как дизайнеры превратили мрачные старинные помещения в номера для самых искушенных любителей комфорта, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

© Мир24

Заключенные австралийской тюрьмы Пентридж, наверняка, многое отдали бы, чтобы сбежать поскорее. Теперь за место на нарах готовы заплатить. Для таких туристов и открыли отель в здании, где почти полтора века работало исправительное учреждение.

Видео дня

«У нас есть свое видение как использовать это здание, чтобы оно стало особенным. Конечно, его можно было бы легко снести и построить что-то новое. Но мы хотим сохранить уникальную историю места», – сказал генеральный директор отеля Interlude Джесси Корнофф.

В тюремную обстановку дизайнеры добавили комфорт дорогого отеля. Решетчатые двери ведут в номера, которые на камеры совсем не похожи – мягкая мебель, шикарная ванная, большие кровати. Цену за ночь говорят только по телефону и только действительно заинтересованным туристам.

«Переделать тюрьму в отель было очень сложно. Каждый номер сделан из пяти камер. Чтобы объединить их, нам пришлось тратить месяцы на то, чтобы просто сломать стены. Они очень толстые и сделаны из голубого камня», – добавил Джесси Корнофф.

Тюрьму Пентридж открыли в середине позапрошлого века. Свой срок здесь отбывали самые опасные преступники Австралии.Здесь приводили в исполнение приговоры. В 1997-м Пентридж закрыли. И лишь десять лет назад запущенное здание начали приводить в порядок. Для туристов оборудовали сад с пешеходными дорожками. Даже бассейн выкопали. Получился первый в мире городской оздоровительный центр в бывшей тюрьме.

Идея размещать отели в необычных местах не нова. В Грузии гостей теперь принимают в здании советского издательства. Проводя ремонт, дизайнеры не стали менять стены и потолки. И сохранили множество оригинальных деталей, например, печатное оборудование, подвешенное к потолку.