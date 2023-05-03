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Каждый пятый турист из России отправился отдыхать в мае спонтанно

Значительная часть россиян решила отдыхать в мае спонтанно. Это следует из результатов анализа экспертов, которые посчитали процент уехавших в отпуск российских путешественников за короткий промежуток времени.

Каждый пятый россиянин отправился отдыхать в мае спонтанно
© runews24.ru

По информации издания «РИА Новости», эксперты проанализировали информацию о бронировании туров по России с 29 апреля вплоть до 9 мая.

Оказалось, что одна пятая часть российских туристов решила отдохнуть спонтанно. 22% путешественников забронировали билеты и гостиницы прямо за день перед поездкой. Некоторые из списка оплатили отдых от суток до пяти дней до вылета.

Большинство спонтанных туристов оплатили отели в Москве и Санкт-Петербурге. В пятерке также оказались гостиницы Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Добавим, что стоимость отелей варьируется от 2,6 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Дороже проживание оказалось для тех, кто спонтанно захотел посетить Петербург.

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