Каждый пятый россиянин отправился отдыхать в мае спонтанно

Каждый пятый турист из России отправился отдыхать в мае спонтанно
Значительная часть россиян решила отдыхать в мае спонтанно. Это следует из результатов анализа экспертов, которые посчитали процент уехавших в отпуск российских путешественников за короткий промежуток времени.
По информации издания «РИА Новости», эксперты проанализировали информацию о бронировании туров по России с 29 апреля вплоть до 9 мая.
Оказалось, что одна пятая часть российских туристов решила отдохнуть спонтанно. 22% путешественников забронировали билеты и гостиницы прямо за день перед поездкой. Некоторые из списка оплатили отдых от суток до пяти дней до вылета.
Большинство спонтанных туристов оплатили отели в Москве и Санкт-Петербурге. В пятерке также оказались гостиницы Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.
Добавим, что стоимость отелей варьируется от 2,6 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Дороже проживание оказалось для тех, кто спонтанно захотел посетить Петербург.