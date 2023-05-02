Выяснилось, сколько стоит самый дорогой билет на майских праздниках

По данным сервиса путешествий Туту.ру, самый дорогой авиабилет на майские праздники был продан из Москвы в Дубай по маршруту туда-обратно бизнес-классом. Его цена составила 1 066 675 рублей.

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Об этом сообщает «Газета.Ru».

На втором месте по цене также оказался билет в Дубай — за перелёт бизнес-классом туда и обратно покупатель заплатил 773 372 рубля. На третьем месте билет туда-обратно бизнес-классом в Салоники — 731 903 рубля.

В числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу.