Туроператоры сообщили о снижении на 40% цен на путевки в Крым

Туроператоры сообщили о снижении на 40% стоимости путевок в Крым
Этим летом полуостров будет самым выгодным черноморским направлением для отдыха. Например, по сравнению с прошлым годом цены в Сочи выросли примерно на 20-40%, в Геленджике и Анапе — на 15-20%.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что Крым будет пользоваться популярностью у экономных граждан РФ, несмотря на проблемы с логистикой.
«Люди смотрят очень сильно на цены. Сочи является единственным открытым аэропортом на всём черноморском побережье России, все остальные аэропорты закрыты. Мы видим, что отельеры Сочи, понимая своё монопольное положение на рынке, резко взвинтили цены — где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь я говорю об отелях четыре звезды и выше. Отели одна-три звезды подняли цены примерно на 20%. Те же Анапа или Геленджик подняли всего лишь на 15-20% цены по сравнению с прошлым годом. Если внимательно присмотреться к Крыму, то мы увидим абсолютно позитивные новости, только позитивные. Сейчас цены снижены уже на 40% по сравнению с прошлым годом. На майские праздники номер в Сочи, который стоит на двоих 10 тысяч рублей, в Крыму стоит 6 тыс. аналогичная звёздность. Когда речь идёт не на одну-две ночи приехать, а, скажем, на десять, то эта разница очень существенная. Если Крым продолжит политику снижения цен на июнь, июль, август, а я уверен в этом, потому что им просто некуда деваться, иначе люди не поедут, поэтому в Крым поедут люди, которые просто экономят деньги и которым Сочи не по карману».
Ранее в Минтрансе заявили о планах перевезти в Крым 3 млн отдыхающих. Речь идёт о пассажирах, которые поедут в отпуск в высокий сезон, — с 1 мая по 30 сентября, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
Ожидается, что РЖД увеличит количество поездов в Крым в этом году, а на Крымском мосту откроют новые пункты досмотра. Таким образом туристам не придётся стоять в пробках, сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.