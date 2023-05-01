Туроператоры сообщили о снижении на 40% цен на путевки в Крым

«Люди смотрят очень сильно на цены. Сочи является единственным открытым аэропортом на всём черноморском побережье России, все остальные аэропорты закрыты. Мы видим, что отельеры Сочи, понимая своё монопольное положение на рынке, резко взвинтили цены — где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь я говорю об отелях четыре звезды и выше. Отели одна-три звезды подняли цены примерно на 20%. Те же Анапа или Геленджик подняли всего лишь на 15-20% цены по сравнению с прошлым годом. Если внимательно присмотреться к Крыму, то мы увидим абсолютно позитивные новости, только позитивные. Сейчас цены снижены уже на 40% по сравнению с прошлым годом. На майские праздники номер в Сочи, который стоит на двоих 10 тысяч рублей, в Крыму стоит 6 тыс. аналогичная звёздность. Когда речь идёт не на одну-две ночи приехать, а, скажем, на десять, то эта разница очень существенная. Если Крым продолжит политику снижения цен на июнь, июль, август, а я уверен в этом, потому что им просто некуда деваться, иначе люди не поедут, поэтому в Крым поедут люди, которые просто экономят деньги и которым Сочи не по карману».