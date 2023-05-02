В Китае цены на номера в отелях выросли на 200 %

Цены на отдых в Китае во время майских праздников существенно поднялись, рост продолжится в течение этой недели. До 4 мая туристов просят воздержаться от поездок.

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Представители КНР предупредили иностранные турагентства, что стоимость размещения в отелях и гостиницах вырастет сразу на 200 % во всех городах, в том числе Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь.

Такое решение было принято в связи с тем, что до 4 мая большая часть мест будет зарезервирована для профсоюзов и местных групп, пишет телеграм-канал «Недебри».

Туристов попросили по возможности не приезжать в Китай в это время. После 4 мая цены вернутся к прежнему уровню.