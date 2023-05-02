В Китае цены на номера в отелях выросли на 200 %: туристов там не ждут
Цены на отдых в Китае во время майских праздников существенно поднялись, рост продолжится в течение этой недели. До 4 мая туристов просят воздержаться от поездок.
Представители КНР предупредили иностранные турагентства, что стоимость размещения в отелях и гостиницах вырастет сразу на 200 % во всех городах, в том числе Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь.
Такое решение было принято в связи с тем, что до 4 мая большая часть мест будет зарезервирована для профсоюзов и местных групп, пишет телеграм-канал «Недебри».
Туристов попросили по возможности не приезжать в Китай в это время. После 4 мая цены вернутся к прежнему уровню.
Между тем, туры в Суйфэньхэ и Хуньчунь на майские праздники в Приморье практически раскуплены. Отмечается, что опытные туристы забронировали их еще в начале апреля.