$80.51-1.0588.37-1.83

В Китае цены на номера в отелях выросли на 200 %: туристов там не ждут

Цены на отдых в Китае во время майских праздников существенно поднялись, рост продолжится в течение этой недели. До 4 мая туристов просят воздержаться от поездок.

В Китае цены на номера в отелях выросли на 200 %
© РИА "ФедералПресс"

Представители КНР предупредили иностранные турагентства, что стоимость размещения в отелях и гостиницах вырастет сразу на 200 % во всех городах, в том числе Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь.

Такое решение было принято в связи с тем, что до 4 мая большая часть мест будет зарезервирована для профсоюзов и местных групп, пишет телеграм-канал «Недебри».

Туристов попросили по возможности не приезжать в Китай в это время. После 4 мая цены вернутся к прежнему уровню.

Между тем, туры в Суйфэньхэ и Хуньчунь на майские праздники в Приморье практически раскуплены. Отмечается, что опытные туристы забронировали их еще в начале апреля.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий