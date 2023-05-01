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Туроператоры сообщили, что цены на отдых в Турции летом 2023 года резко выросли

Стало известно, в какую сумму обойдется отдых в Турции летом 2023 года.

Цены на отдых в Турции летом 2023 года резко выросли
© runews24.ru

По сообщению туристических операторов, цены стали гораздо выше, чем были прежде и могут шокировать многих отдыхающих.

«Турция шокировала нас ценами на летним сезон, они выросли на 30-50% по сравнению с 2022 годом. Но спрос от этого меньше не стал. Короткий перелет и программа «Все включено» делает свое дело», — пояснила основатель онлайн-турагенства Анна Невзорова.

На цены влияет спрос не только со стороны россиян, но и других клиентов из западных стран. Да и цены в Турции возросли, что заставило владельцев отелей компенсировать расходы повешением стоимости услуг.

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