Цены на отдых в Турции летом 2023 года резко выросли

Стало известно, в какую сумму обойдется отдых в Турции летом 2023 года.

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По сообщению туристических операторов, цены стали гораздо выше, чем были прежде и могут шокировать многих отдыхающих.

«Турция шокировала нас ценами на летним сезон, они выросли на 30-50% по сравнению с 2022 годом. Но спрос от этого меньше не стал. Короткий перелет и программа «Все включено» делает свое дело», — пояснила основатель онлайн-турагенства Анна Невзорова.