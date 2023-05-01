Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года

Традиционно лето — пора отпусков и школьных каникул. Некоторые россияне уже заранее забронировали путевки, другие — все больше задумываются, куда бы поехать на отдых за границу. Сделать это не так просто.

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Число направлений, действовавших до 2022 года, резко сократилось, некоторые страны требуют визы, лететь приходится с пересадками, а из-за взмывших ввысь цен туристы не знают, как подступиться к отдыху за рубежом. Что делать в такой ситуации — разбиралась «Лента.ру».

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Цены на отели выросли в разы

Одним из самых популярных летних направлений для россиян уже долгие годы остается Турция. Республика стала надежной альтернативой закрытым странам. На курорты Средиземного, Эгейского, а иногда и Черного морей из России постоянно летают регулярные рейсы и чартеры.

«На Турцию в этом году по-прежнему остается очень большой спрос. Открылось много новых отелей, предлагающих семейный отдых с питанием "все включено", мини-клубами для детей. Но цены сильно поднялись. Курс евро сейчас довольно высокий, а Турция считает цены именно в этой валюте», — объясняет руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева.

Билет на одного человека в начале июня в обе стороны чартером стоит от 30 тысяч рублей. Как поясняют туроператоры, если в прошлом году цены взлетели на авиабилеты, то в этом — сильно подорожало размещение в самих отелях. Одна из главных причин — высокая инфляция в стране. В результате цены на продукты и услуги выросли в разы.

Недельная путевка в самый дешевый трехзвездочный отель на двоих с завтраками начинается от 85 тысяч рублей, в четырехзвездочный по системе «все включено» от 104 тысяч рублей.

«Что касается "пятерок", то тут чуть сложнее. Нужно учитывать, что есть отели уровня эконом, есть хорошего средне-стандартного уровня, есть высокого уровня, а есть хай-класс, как, например, Maxx Royal, Regnum в Белеке», — рассказали «Ленте.ру» в туристическом агентстве «Лети-в-Лето».

₽100 000 стоит 10-дневное размещение на двоих в пятизвездочных отелях Турции экономуровня

«Это на двоих, 10 ночей, пятизвездочные отели экономуровня. "Пятерки" выше стандартного стоят от 180-200 тысяч рублей на человека, высокий уровень — 300-400 тысяч рублей на человека», — пояснили в агентстве.

Эту же информацию подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в июне недельный тур на семью в хороший пятизвездочный отель обойдется в 300 тысяч рублей, в июле — в 350-380 тысяч рублей.

В Анталье самыми дешевыми считаются курорты Алании, самыми дорогими — Белека с его золотистыми песками и полями для гольфа и Кемера — с галечными пляжами, горами и десятком видов сосен.

Более дорогой и престижный отдых в Мармарисе и Бодруме — местах паломничества турецкой интеллигенции, которые называют «греческой» Турцией

Альтернатива Турции

Путешественники, которые не хотят лететь в Турецкую Республику, выбирают Египет и ОАЭ. Помимо этого, в 2023 году россиянам обещают открыть Тунис.

На курорты Эмиратов и Египта из России можно добраться прямыми рейсами. Однако некоторых туристов отпугивает изнуряющая жара в это время года — воздух накаляется минимум до сорока градусов. Поэтому комфортно путешественники чувствуют себя только рано утром.

Трехзвездочные отели в Дейре с завтраками стоят от 103 тысяч рублей за двоих на неделю, четырехзвездочные гостиницы в Дубае — от 110 тысяч рублей, пятизвездочные на Фуджейре в центре города — от 111 тысяч рублей, на первой береговой линии — от 133 тысяч рублей.

Попасть в ОАЭ россиянам довольно просто — нужен лишь действующий еще не менее полугода с даты въезда в страну загранпаспорт. Также рекомендуется страховка, хотя ее наличие, как и сертификат вакцинации, необязательны. Виза россиянам тоже не нужна. В загранпаспорт просто ставят штамп о прибытии. Находиться на территории страны можно до 90 суток.

В Египте также не действуют коронавирусные ограничения, единственное — для въезда в страну нужна виза. Ее получают либо по прилете в аэропорт, либо оформляют заранее на портале visa2egypt.gov.eg. В обоих случаях она будет стоить 25 долларов (2046 рублей) и действовать 30 дней.

Для оплаты в аэропорту нужно иметь при себе наличные. Кстати, выпущенные в России карты Visa, Mastercard в Египте не принимают из-за санкций, платежная система «Мир» тоже не работает.

Путешественники жалуются на трудности с российскими картами UnionPay в Египте, поэтому для оплаты лучше использовать банковские карты других стран

В целом отдых в Египте летом обойдется дороже, чем в ОАЭ. Размещение в трехзвездочных отелях на двоих по системе «все включено» начинается от 115 тысяч рублей на двоих, в «четверках» — от 121 тысячи, «пятерках» — от 134 тысяч рублей.

В Европу через Кувейт

Попасть в Европу в 2023 году по-прежнему дорого и сложно. Прямые рейсы так и не возобновили, а получить мультивизу не просто. Однако российские туристы находят разные способы добраться до ЕС.

Самый распространенный — прилететь в Стамбул или Белград, а оттуда отправиться в одну из европейских стран. Однако стоит это недешево. Прямой рейс из Москвы в сербскую столицу и обратно обойдется в 126 тысяч рублей. Стоимость билета с тремя пересадками начинается от 57 тысяч рублей.

₽126 000 стоит прямой перелет туда-обратно из Москвы в Белград летом 2023 года

Перелет из Москвы в Стамбул и обратно на одного выйдет дешевле — от 30 тысяч рублей. Еще в 25 тысяч рублей обойдется перелет из Турции во французскую столицу, от 22 тысяч рублей — в итальянскую.

Также можно попасть в Европу с пересадками в странах Ближнего Востока и ближнего зарубежья, например, через Армению или Казахстан.

На греческий остров Крит можно попасть также с пересадкой в Анталье. Это дешевле, чем через Стамбул. Но нужно учитывать, что стыковка длится восемь часов. Добраться до Греции на Родос или на Кос можно с одним перелетом — через Турцию. Например, прилететь в Даламан, доехать до порта в Мармарисе и пересесть на паром, который отходит дважды в день.

Недавно для россиян открылся Кипр — добраться до него можно со стыковкой в Кувейте. Однако условия для въезда туристов из России изменились

«Раньше он был условно безвизовым для россиян, то есть можно было въехать в страну по провизе, которая оформлялась бесплатно, к тому же хоть за сутки до вылета. Сейчас всем необходимо оформлять национальную кипрскую визу заранее. Стоит она 95 евро (8,5 тысячи рублей)», — рассказали в турагентстве «Лети-в-Лето».

Что касается цен на кипрских курортах, то в целом они такие же, как в Турции. Отель с завтраками и ужинами на 10 дней обойдется примерно в 80-100 тысяч рублей на человека.

«Сейчас любое летнее направление начинается от 100 тысяч рублей на человека, отели выше уровнем — от 150 тысяч рублей на человека, хорошее размещение — от 200 тысяч рублей на человека», — пояснили в «Лети-в-Лето».

Как обзавестись шенгеном

Помимо авиабилетов, медицинской страховки и брони в отеле туристам, отправляющимся в ЕС, необходимо обзавестись шенгенской визой. После того как 12 сентября 2022 года ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, получить ее стало сложнее. Однако их по-прежнему выдают Греция, Италия, Испания и Франция, Венгрия и Австрия.

Для этого необходимо подать заявление на получение визы, предоставить оригинал и копии всех страниц паспорта, фотографии, страховку на сумму не менее 30 тысяч евро на каждого человека, документ, подтверждающий бронь отеля или приглашение от гражданина страны с информацией о проживании, подтвердить платежеспособность человека, а также предъявить билеты в обратную сторону.

Помимо этого, некоторые страны могут потребовать различные документы, подтверждающие наличие места для проживания. В случае туристической поездки необходима бронь отеля, при посещении родственника — приглашение и копия его паспорта.

Подавать документы рекомендуют не позже одного-полутора месяцев до выезда. Дешевле, безопаснее, но при этом гораздо сложнее получить визы, обратившись в консульство одной из стран Шенгенского соглашения. Однако проще и легче сделать это через визовые агентства и туристические фирмы. Они знают о всех нововведениях и необходимых документах, сроках подачи и рассмотрения заявлений. Но в таком случае виза будет стоить в разы дороже.

При самостоятельном оформлении шенгенская виза обойдется в 80 евро (7,1 тысячи рублей) для лиц старше 12 лет, 40 евро (3,5 тысячи рублей) — для детей от шести до двенадцати лет. Через туроператора визу в Италию при покупке тура можно оформить за 165 евро (14,7 тысячи рублей) с человека, в Грецию — за 140 евро (12,5 тысячи рублей).

₽14 700 обойдется виза в Италию при покупке путевки у туроператора

Раньше туристы оформляли через турагентства только визы без путевок, стоило это около 25 тысяч рублей на человека, и разрешение на въезд выдавалось только на время поездки. Сейчас все больше путешественников выбирают организованные путевки, поскольку виза под забронированный тур стоит дешевле.

«Cейчас хорошо выдают визы Испания, Франция и Греция. Если оформлять через визовые центры и консульства, то нужны брони отелей и брони билетов. Многие туристы предпочитают обращаться к визовым агентствам. За это придется больше заплатить, но от туристов потребуют только загранпаспорт, фотографию и справку с места работы. После этого путешественнику привозят уже готовый паспорт с визой. При наличии предыдущих шенгенских виз некоторые страны выдают на полгода, Франция может и вовсе выдать на год», — пояснили в турагентстве «100 дорог Москва».

Большим спросом пользуются Мальдивы

По-прежнему очень сложно попасть на пляжные курорты Карибского моря. Из-за закрытого авиасообщения добираться придется несколько суток, а перелет в Доминикану или на Кубу обойдется дорого.

Из Москвы в Гавану самый дешевый билет с четырьмя пересадками стоит 473 тысячи рублей, в Пунта-Кану — от 137 тысяч рублей.

Туроператоры предлагают заменить эти направлениями более доступными азиатскими направлениями. Например, Мальдивами. Добраться на Мале можно прямыми рейсами и даже чартерами. Сложилось мнение, что зимой — сухой сезон на этом курорте, а летом идут дожди. Однако все это условно, уверяет Алиева.

«Мальдивы летом бывают по очень привлекательным ценам, поэтому сейчас пользуются большим спросом. Цены намного лучше, чем в сезон. Сейчас считается "влажный сезон". Но все, кто был летом на Мальдивах, знают, что это тоже прекрасная погода», — пояснила руководитель турагентства «100 дорог Москва».

Цены в четырехзвездочный отель на Мальдивах с завтраками начинаются от 170 тысяч рублей на человека, в пятизвездочный по системе полупансион — от 270 тысяч рублей.

Хорошей альтернативой также выступают Таиланд и Вьетнам. Размещение в тайской «четверке» с завтраками начинается от 130 тысяч рублей, вьетнамской — от 200 тысяч рублей

После того как в Таиланде отменили коронавирусные ограничения, попасть туда россиянам стало просто. Находиться в стране без визы можно 30 дней. По истечении этого срока можно сделать визаран или продлить пребывание еще на семь дней, заплатив 1,9 тысячи бат (4,5 тысячи рублей).

На материковой части Вьетнама, куда россияне обычно летают через Казахстан, без визы можно находиться до 15 дней, на острове Фукуок — до 30 дней, однако из российских городов прямых рейсов на остров нет. Попасть туда можно, например, прилетев из Нью-Дели или Бангкока.

По словам опрошенных «Лентой.ру» туроператоров, многих отталкивает сезон дождей. Однако во Вьетнаме даже в это время года солнечно, а в Таиланде застать хорошую погоду с июня по август легко можно на юге страны — островах Тао, Пханган и Самуи.

Туры по ближнему зарубежью

Путешественники, не желающие заморачиваться с визами, тратить много времени на перелет и большие суммы денег на отдых, выбирают поездки в страны СНГ. В Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан всегда есть прямые рейсы. При этом в Минск и Ереван можно и вовсе попасть по российскому паспорту.

Из российской столицы в армянскую и обратно в начале июня можно улететь за 28 тысяч рублей, в Тбилиси — за 44 тысячи рублей. Между Россией и Грузией нет прямого авиасообщения, поэтому приходится делать пересадку в Ереване или Баку. Опытные путешественники в таком случае советуют прилететь в армянскую столицу, а там пересечь границу с Грузией на автобусе, поездка на котором обойдется в 1,8 тысячи рублей.

₽29 000 стоит перелет из Москвы в Баку или в Ташкент.

Самыми дешевыми на этом фоне выглядят билеты из российской столицы в казахстанскую — 23 тысячи рублей, киргизскую — 20 тысяч рублей и белорусскую — 8 тысяч рублей.

При этом как в странах СНГ, так и во многих западных и азиатских, отменили ПЦР-тесты для туристов и сертификаты о вакцинации. Одним из последних на смягчение коронавирусного режима пошел Азербайджан.

Горящие путевки все же есть

Обычно туроператоры советуют туристам бронировать летние поездки заранее, учитывая растущий курс доллара и евро, большой спрос и ограниченный выбор предложений. Горящие туры сейчас встречаются не так часто, как раньше. Но все же они есть.

Например, за один-два дня до вылета иногда можно выгодно слетать в Египет по горящему туру.

«На Сейшелы путевка стоит довольно дорого, если покупать тур заранее. Но иногда появляются горящие предложения с вылетом, например, сегодня вечером или завтра. В итоге улететь вдвоем в отель с завтраками на элитный курорт можно за 170 тысяч рублей», — пояснили в турагентстве «Лети-в-Лето».

Бюджетный отдых остался, просто изменились бюджеты, которые россияне теперь платят за отдых, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, раньше была более острая конкуренция, ценовая политика была более гибкой, появлялось много горящих предложений.