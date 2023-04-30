Парламентарии России и Кубы занялись вопросами туризма

Парламентам России и Кубы необходимо искать новые форматы сотрудничества и активизировать работу на уровне профильных комитетов.Такое пожелание председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал в ходе официального визита на Остров Свободы. В Гаване вместе с кубинским коллегой спикер провел первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы.

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Почтить память героя

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Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом 29 апреля. Здесь прошли встречи Вячеслава Володина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. Также в программе визита — первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы.

Самолет российской делегации приземлился в Гаване около полудня по местному времени, и делегация направилась почтить память национального героя Острова Свободы, идеолога, организатора и участника освободительной борьбы против испанского владычества Хосе Марти. Он погиб в бою у Дос-Риос на востоке Кубы. Сегодня памятники Хосе Марти есть в каждом уголке Острова Свободы, в его честь назван международный аэропорт Гаваны, многие улицы и скверы Кубы. С возложения цветов к его монументу и начался однодневный визит российской делегации.

Новые форматы сотрудничества

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены еще в 1902 году, однако после октябрьской революции были фактически разорваны и восстановлены лишь в октябре 1942 года. После прихода к власти на Кубе генерала Фульхенсио Батисты в 1952 году дипотношения вновь были прерваны и налажены лишь в 1960 году. Во время холодной войны Куба стала главным союзником СССР в западном полушарии, «непотопляемым советским авианосцем у берегов США». В духе стратегического партнерства отношения Москвы и Гаваны развиваются с сегодня. Куба, как и Россия, выступает за формирование справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности и верховенства права, и осуждает санкции, вводимыt в одностороннем порядке западными странами.

Встречаясь с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, Вячеслав Володин передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер подчеркнул, что отношения глав двух государств задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой. «Наша задача с коллегами из Национальной ассамблеи народной власти сделать все для законодательного обеспечения решений принимаемых на уровне глав государств», — сказал политик.

Вячеслав Володин обсудил с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом вопросы развития межпарламентских отношений России и Кубы. В рамках парламентского измерения правильно выйти на новые форматы сотрудничества, уверен председатель Госдумы.

О необходимости активизировать работу на уровне профильных комитетов. Вячеслав Володин заявил на встрече со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

«Основа отношений наших стран была заложена в самое непростое время для Кубы и Советского Союза. Затем они поддерживались теми, кто верил в их бескорыстность, понимая ответственность перед своими народами, гражданами стран. Сегодняшняя динамика отношений обеспечена нашими президентами», — отметил Вячеслав Володин.

Важно, чтобы парламенты двух стран делали все для законодательного обеспечения принятых президентами решений и предлагали новые форматы сотрудничества, подчеркнул спикер.

Председатель Госдумы анонсировал проведение большой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка", намеченной на 30 сентября по 2 октября 2023 году. «Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию», — обратился к спикеру парламента Кубы Вячеслав Володин.

Эстебан Ласо Эрнандес принял приглашение.

Отношения развиваются

Последним пунктом программы стало заседание межпарламентской Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. Это мероприятие Вячеслав Володин и Эстебан Ласо Эрнандес запланировали еще в ноябре 2022 года в ходе визита кубинского политика в Москву.

Законодатели России и Кубы обсудили меры, необходимые для развития двусторонних отношений в финансовой, энергетической сферах, сельском хозяйстве, туризме и образовании, а также законотворческую работу по противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела и обеспечение национальной безопасности и суверенитета.

Как отметил Вячеслав Володин, парламенты обязаны жить повесткой развития своих стран, повесткой президентов.

«Мы искали те формы, которые позволили бы нам работать более эффективно. И в этой части, особенно в вопросах межпарламентского сотрудничества, пришли к созданию формата, который впервые реализован в наших отношениях с кубинскими товарищами», — подчеркнул спикер.

Со своей стороны, Эстебан Ласо Эрнандес отметил эффективность работы в формате межпарламентской комиссии по сотрудничеству для кубинской стороны. «Сейчас нам предстоит отслеживать каждую из достигнутых договоренностей, должна быть дорожная карта реализации этих договоренностей. Сегодняшняя встреча будет решающей, чтобы способствовать качественному проведению межправительственной комиссии России и Кубы», — добавил он.