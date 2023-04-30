ТурПром: В Турции решили построить новый курорт, альтернативу Анталии

В Турции могут построить новый курорт, который станет альтернативой Анталии. Об этом заявили в пострадавшем от землетрясения городе Хатай, пишет "Турпром".

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Местные чиновники считают, что Хатай может стать средиземноморским туристическим центром с сотнями отелей и торговыми улицами.

Кроме пляжного отдыха, провинция может предложить туристам обширную культурную программу с посещением достопримечательностей, включая церковь Святого Петра.

Но сразу несколько обстоятельств могут стать препятствием к этому. Дело в том, что территория Хаттая не отличается безопасностью. Во-первых, это сейсмозона, во-вторых, регион расположен рядом с сирийской границей.