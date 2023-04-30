ТурПром: В Турции решили построить новый курорт, альтернативу Анталии
В Турции могут построить новый курорт, который станет альтернативой Анталии. Об этом заявили в пострадавшем от землетрясения городе Хатай, пишет "Турпром".
Местные чиновники считают, что Хатай может стать средиземноморским туристическим центром с сотнями отелей и торговыми улицами.
Кроме пляжного отдыха, провинция может предложить туристам обширную культурную программу с посещением достопримечательностей, включая церковь Святого Петра.
Но сразу несколько обстоятельств могут стать препятствием к этому. Дело в том, что территория Хаттая не отличается безопасностью. Во-первых, это сейсмозона, во-вторых, регион расположен рядом с сирийской границей.
"Город Идлиб находится от столицы провинции всего в 50 км по прямой через перевал", - отмечает издание.