Как туристы относятся к маршрутам на распродаже «Аэрофлота»

«Аэрофлот» третий день продолжает распродажу авиабилетов. Фишка этой акции – получить скидку можно только на рейсы в ближайшие 48 часов. При этом направления, на которые действуют спецусловия, ежедневно выбирает сам нацперевозчик. Его предпочтения вызывают вопросы у туристов: «Вы серьезно предлагаете бросить всё и улететь в Омск?» – пишут люди в соцсетях. Им хотелось чего-то более туристического. А этих направлений за первые три дня было маловато – Сочи, Казань…

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В распродаже присутствуют и зарубежные рейсы. Что интересно, быстрее всего разлетаются скидочные билеты в ближнюю Азию – в Самарканд, Бишкек, Фергану. На тот же Минск или Ереван, например, ажиотажа не было. Из дальнего зарубежья были предложены Пекин, Гуанчжоу, Дели и Каир.

Как пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», некоторых из них не устроили цены. Они ожидали больших скидок. Ну а кому-то, например, повезло немного сэкономить на запланированной ранее поездке в Астрахань, купив билет в одну сторону по более выгодной стоимости, а обратно – по обычному прайсу.