Поездки по России этим летом выбрали вдвое меньше туристов, чем в 2022 году. Теперь желающих купить туры по стране — 26%. Остальные хотят посетить Турцию, Абхазию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata. В этом сезоне туристы готовы даже заплатить побольше, чтобы провести отпуск за рубежом, а не в России. Непатриотично как-то.

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В компании заявили, что количество продаж на июнь — август превышает у нних прошлогодние цифры на 36%. При этом в 2022 году из-за сложной политической ситуации и приостановки многих международных авиарейсов на отечественные курорты летом отправились 54% отдыхающих.

Сейчас же большинство путешественников планируют провести отпуск в Турции — 46%. Средний чек там — 226 000 рублей. Россия пока на втором месте, остаться внутри страны собираются 26% отдыхающих. Абхазия занимает третью строчку 2 года подряд. В этом году туда хотят поехать 10% россиян, в прошлом — 7%.

В топе популярных стран для отдыха также Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Стоимость путёвок так, правда, выросла. В Египет в среднем стоит съездить 204 000 рублей, ранее можно было отдохнуть за 165 000 рублей. Эмираты подорожали до 177 000 рублей за тур со 159 000.

Аналитики отметили, что почти все поездки подорожали на 20–25% по сравнению с 2022 годом.