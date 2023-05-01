Аэропорты подготовились к повышенной нагрузке в праздники
Аэропорты готовы к обслуживанию возросшего пассажиропотока во время майских праздников, сообщили "РГ" представители компаний. К работе привлечены дополнительные сотрудники, увеличено число технических средств досмотра.
Подразделения Международного аэропорта Шереметьево и хэндлинговых компаний готовы к увеличению пассажиропотока в период майских праздников, сообщил представитель аэропорта. Для исключения образования очередей в зонах регистрации пассажиров усилен контроль за равномерным распределением пассажиров между стойками регистрации и привлечены дополнительные работники для регистрации пассажиров.
В аэропорту Домодедово прогнозируют, что пассажиропоток в период майских праздников на 20% превысит показатель аналогичного периода прошлого года. Среди самых популярных направлений представитель аэропорта называет Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений наиболее популярны Анталья, Дубай, Ташкент, Стамбул и Шарджа.
Как рассказал представитель аэропорта Сочи, там ожидают принять около 500 тысяч пассажиров, что сравнимо с показателями прошлого года. Сейчас аэропорт активно готовится к высокому летнему сезону. В аэровокзале проведены работы по повышению пропускной способности на предполетном контроле, модернизируются зоны досмотра пассажиров. В зонах предполетного досмотра станет больше технических средств досмотра, что позволит увеличить количество линий с 9 до 13 и пропускную способность в летние пики пассажиропотока.
Внедряются новые сервисы. "Для трансферных пассажиров с 28 апреля появилась новая услуга "Сочи коннект", не имеющая аналогов ни в одном аэропорту России. Сервис предусматривает приоритетную регистрацию и оформление багажа непосредственно в зоне получения багажа, от 3-х до 12 часов до регламентного открытия регистрации на рейс. Пассажирам, особенно с детьми, не потребуется перемещаться по аэропорту с багажом в ожидании рейса", - отметил представитель воздушной гавани.
С 1 июля 2023 года планируется перейти на новую российскую систему регистрации пассажиров различных авиакомпаний ArCute. Она будет внедрена во всех аэропортах группы компаний "Аэродинамика".
"Системе ничем не уступает импортному решению, а даже превосходит его за счет расширения возможностей интеграции с другими информационными системами аэропорта", - отметили в компании. Сейчас идет подготовка ИТ-инфраструктуры для возможности проведения работ по замене программного обеспечения для максимально бесшовного перехода для пассажиров, добавил представитель аэропорта.
Ранее заместитель министра транспорта Игорь Чалик сообщал журналистам, что российские авиакомпании обладают достаточным авиапарком для обслуживания пассажиров. По его словам, в 2023 году планируется перевезти более 101 млн пассажиров. Отрасль полностью готова к выполнению перевозок летом 2023 года.