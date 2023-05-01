Аэропорты подготовились к повышенной нагрузке в праздники

Аэропорты готовы к обслуживанию возросшего пассажиропотока во время майских праздников, сообщили "РГ" представители компаний. К работе привлечены дополнительные сотрудники, увеличено число технических средств досмотра.

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Подразделения Международного аэропорта Шереметьево и хэндлинговых компаний готовы к увеличению пассажиропотока в период майских праздников, сообщил представитель аэропорта. Для исключения образования очередей в зонах регистрации пассажиров усилен контроль за равномерным распределением пассажиров между стойками регистрации и привлечены дополнительные работники для регистрации пассажиров.

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В аэропорту Домодедово прогнозируют, что пассажиропоток в период майских праздников на 20% превысит показатель аналогичного периода прошлого года. Среди самых популярных направлений представитель аэропорта называет Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений наиболее популярны Анталья, Дубай, Ташкент, Стамбул и Шарджа.

Как рассказал представитель аэропорта Сочи, там ожидают принять около 500 тысяч пассажиров, что сравнимо с показателями прошлого года. Сейчас аэропорт активно готовится к высокому летнему сезону. В аэровокзале проведены работы по повышению пропускной способности на предполетном контроле, модернизируются зоны досмотра пассажиров. В зонах предполетного досмотра станет больше технических средств досмотра, что позволит увеличить количество линий с 9 до 13 и пропускную способность в летние пики пассажиропотока.

Внедряются новые сервисы. "Для трансферных пассажиров с 28 апреля появилась новая услуга "Сочи коннект", не имеющая аналогов ни в одном аэропорту России. Сервис предусматривает приоритетную регистрацию и оформление багажа непосредственно в зоне получения багажа, от 3-х до 12 часов до регламентного открытия регистрации на рейс. Пассажирам, особенно с детьми, не потребуется перемещаться по аэропорту с багажом в ожидании рейса", - отметил представитель воздушной гавани.

С 1 июля 2023 года планируется перейти на новую российскую систему регистрации пассажиров различных авиакомпаний ArCute. Она будет внедрена во всех аэропортах группы компаний "Аэродинамика".

"Системе ничем не уступает импортному решению, а даже превосходит его за счет расширения возможностей интеграции с другими информационными системами аэропорта", - отметили в компании. Сейчас идет подготовка ИТ-инфраструктуры для возможности проведения работ по замене программного обеспечения для максимально бесшовного перехода для пассажиров, добавил представитель аэропорта.