Летний туристический сезон открыт в Петербурге

Сразу несколько событий, знаменующих начало сезона, прошло в Петербурге в эти выходные.

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Поутру на Дворцовой площади стартовали байкеры, собравшиеся на главной площади города для официального открытия мотосезона. На Набережной лейтенанта Шмидта пришвартовались могучие ледоколы, в противовес мотоциклистам, уже закончившие свой рабочий сезон. Когда время качнулось к вечеру, но, набирающее силу солнце белых ночей еще стояло высоко, на Неве появились парусники.

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Байкеры устроили настоящее шоу - яркое, мощное, а местами очень трогательное. Любители, пришедшие посмотреть на него, получили полное удовольствие. Посмотреть на красоту машин, брутальное братство, на опасные трюки, которые выполняются как бы играючи. А потом один из байкеров публично сделал своей девушке предложение руки и сердца.

За подобными впечатлениями, за красотой города и масштабом происходящего и приезжают сюда туристы. В этом притягательность и разнообразие Петербурга.

В первый день сезона город презентовал и свою погодную непредсказуемость. С утра, по кожанкам байкеров еще брызгали капли дождя, а кое-где, говорят и града, то к обеду погода разгулялась: тучи исчезли, солнце добавило красок, и паруса регаты на фоне голубого неба и темной речной воды выглядели особенно романтично.

Тем, кто с утра пришел на экскурсию на ледоколы, попали в обстановку, слегка приближенную к рабочей для кораблей - было ветренно и студено.

- С погодой в эти дни каждый год происходит что-то особенное, - говорит заместитель директора по информатизации и внешним связям Морской технической академии им. Адмирала Синявина Александр Урядов. - Помню, нашим ребятам, которые обычно помогают организаторам фестиваля ледоколов, пришлось и в снегу, и в жару поработать. Все-таки это Санкт-Петербург.

Фестиваль ледоколов очень популярен среди горожан и гостей Северной столицы. С утра вдоль кромки набережной выстроилась огромная очередь из желающих попасть на ледоколы. Не каждый день у людей, далеких от моря, есть возможность пройтись по палубе столь мощного корабля, который легко разбивая перед собой толстые льды, еще и тянет за собой второе тяжело груженое судно.

Ледоколов три: "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и "Владивосток". Если два "капитана" примерно ровесники, то "Владивосток" - гораздо более современное - автоматизированное и компьютеризированное судно. Желающих подняться на него было больше всего. Но и другие не оставались без внимания.

- Мы решили попасть на все три корабля, - говорит Марина Совчук, мама двоих сыновей. - Им нравится море, они интересуются морскими профессиями. Поэтому фестиваля мы очень ждали, и пораньше приобрели билеты.

Мальчишкам 7 и 10 лет, но они уже прекрасно разбираются в морской терминологии и знают, чем один ледокол отличается от другого. Кроме экскурсий на набережной были устроены и другие морские развлечения, играла музыка. Особые зоны были предусмотрены для развлечения маленьких детей, которым пока опасно заходить на ледокол.

Регата завершила праздник на воде. Но развлечения дня на этом не закончились. На следующий день фестиваль продолжится. Можно будет, например, посмотреть вальс буксиров.

А вообще туристов и жителей города в течение всего сезона ждет масса интересных событий и удивительных приключений. По ожиданиям чиновников, сезон обещает быть насыщенным. На майские праздники около 85% номеров в отелях уже забронированы. Санкт-Петербург готов радовать всех.