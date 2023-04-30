Россиянам рассказали, как мошенники обманывают туристов

В туристической сфере россияне чаще всего попадаются на фишинговые сайты и аккаунты в соцсетях, которые предлагают слишком выгодные предложения. Об этом заявил генеральный директор ООО «Эксперты Бизнес-Планирования» Николай Журавлев .

Для того чтобы не попасться на удочку мошенников, важно проверять достоверность сайтов в других источниках. Также важно проверить контакты и все документы, которые находятся в открытом доступе.

Еще одним намеком на то, что вы нарвались на злоумышленника, становится требование оплатить большую часть или полную стоимость тура сразу же после бронирования. При выборе тура также важно проверить, не слишком ли низкую цену вам предлагают. Если тур в несколько раз дешевле, чем в других агентствах, то это повод задуматься. Если есть возможность, то лучше всего воспользоваться советами знакомых, которые уже пользовались услугами агентства, передает «Газета.ru».