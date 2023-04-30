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Россиянам рассказали, как мошенники обманывают туристов

В туристической сфере россияне чаще всего попадаются на фишинговые сайты и аккаунты в соцсетях, которые предлагают слишком выгодные предложения. Об этом заявил генеральный директор ООО «Эксперты Бизнес-Планирования» Николай Журавлев.

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают туристов
© РИА "ФедералПресс"

«Мошенники могут использовать украденные названия и логотипы, а также публиковать фотографии и отзывы, которые не имеют отношения к реальным турам», – объясняет эксперт.

Для того чтобы не попасться на удочку мошенников, важно проверять достоверность сайтов в других источниках. Также важно проверить контакты и все документы, которые находятся в открытом доступе.

Еще одним намеком на то, что вы нарвались на злоумышленника, становится требование оплатить большую часть или полную стоимость тура сразу же после бронирования. При выборе тура также важно проверить, не слишком ли низкую цену вам предлагают. Если тур в несколько раз дешевле, чем в других агентствах, то это повод задуматься. Если есть возможность, то лучше всего воспользоваться советами знакомых, которые уже пользовались услугами агентства, передает «Газета.ru».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, насколько подорожают туристические путевки летом 2023 года.

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