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Вдвое меньше россиян выбрали поездки по РФ этим летом, чем в прошлом году

Вдвое меньше россиян выбрали поездки по России этим летом, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.

Вдвое меньше россиян выбрали поездки по РФ этим летом
© Газета.Ru

Согласно результатам исследования, только 26% россиян хотели бы отправиться в поездку по России. Туристы в этом году активнее интересуются Турцией, Абхазией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Люди готовы платить больше за отпуск за рубежом.

«Количество продаж на июнь-август превышает прошлогодние цифры на 36%. В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54% отдыхающих, которые уже купили туры», — говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольшее количество россиян планирует провести отпуск в Турции. Средний чек отдыха там составляет 226 тыс. руб. Второе место занимает отдых внутри страны, на третьем по популярности месте — Абхазия.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что бронирование и загрузка отелей и санаториев республики на предстоящие майские праздники достигло 50 — 70%.

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