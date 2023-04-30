30 апреля стартовали мультимодальные перевозки из России в Абхазию

С сегодняшнего дня возобновились мультимодальные пассажирские перевозки из российских регионов России на курорты Республики Абхазия и в обратном направлении. Их запустила автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция", подведомственная Министерству транспорта России.

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Как рассказали в ведомстве, с 30 апреля по 30 сентября перевозки осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять абхазских городов - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

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- Это дает возможность туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения, - уточнили в Минтрансе.

"Единый" билет "поезд + автобус" можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

При покупке "единого" билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных или авиабилетов, например, "откуда" - "Самара", "куда" - "Пицунда". Далее необходимо нажать кнопку выбрать маршрут с пересадкой или убрать галочку "только прямые" маршруты.

В этом году стоимость автобусной части "единого" билета "Сочи - Гагра" составляет 582 рубля, "Сочи - Пицунда" - 643 рубля, "Сочи - Гудаута" - 675 рублей, "Сочи - Новый Афон" - 749 рублей, "Сочи - Сухум" - 806 рублей.

Напомним, в прошлом году были организованы мультимодальные перевозки в формате "самолет + поезд" из Москвы и других городов страны в Анапу, для чего маршрут скорого поезда "Ласточка" продлили до станции "Аэропорт Сочи".

Как уже рассказывала "РГ", вчера также возобновилось курсирование туристического поезд "Сочи" из Туапсе в Гагру, который стартовал в 2020 году. Все вагоны состава оформлены в ретростиле эпохи СССР. По этому маршруту состав ходит в курортный сезон и в праздничные дни.

Кстати, мультимодальные маршруты в туристические регионы стали развиваться благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

На сегодняшний день пассажиры также могут приобрести "единый" билет в один из городов Золотого кольца России - Суздаль, на побережье Балтийского моря Калининградской области, в живописные города Белозерск и Кириллов Вологодской области, в города Удмуртской Республики, на горный курорт Шерегеш.