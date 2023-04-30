Новый туристический сезон открылся в Петербурге

Открывать туристический сезон в морской столице решили, конечно, на воде. Лучшие ледоколы российского флота единственный раз в году на три дня взяли отпуск и стали экскурсионными объектами. У набережной лейтенанта Шмидта пришвартовались «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Впервые в фестивале участвует ледокол «Владивосток» – в мире всего три судна такого типа. На борту подготовили экскурсии: зайти можно даже в святая святых – капитанскую рубку. Прогуляться по палубе и поболтать с матросами.

«Мы очень рады, что можем показать все возможности нашего ледокола. Инструктаж экипаж прошел, мы готовы к большому количеству посетителей», – сказал помощник капитана ледокола «Владивосток» Алексей Румянцев. Днем центром торжеств стала Дворцовая площадь. Больше тысячи байкеров встретились на открытии мотосезона. Среди участников есть и любители ретро. Олег специально приехал на ИЖ-49. «Его хотели выкинуть на помойку. Но мы с братом эту машину восстановили. Мы занимаемся ИЖами», – рассказал байкер Олег Чукин. Большинство петербургских байкеров на классических спортивных мотоциклах и чоперах. Говорят: кататься по северной столице сложнее, чем по остальным городам. «Самое тяжелое – это проезд по дорогам, сами улочки узкие, есть особенности езды по брусчатке, первосезонники очень часто падают на брусчатке и на рельсах», – отметила байкер Гульнара Батретдинова. Мотолюбители совершили круг почета по Петербургу, специально для байкеров перекрыли несколько центральных улиц. Этот туристический сезон обещает быть по настоящему жарким. По подсчетам экспертов, количество гостей в Петербурге в этом году может превысить отметку в 10 миллионов.