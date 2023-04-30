Названы возможные схемы обмана мошеннических турагентств

Россиянам назвали возможные схемы обмана мошеннических турагентств
Бизнес-эксперт Николай Журавлев рассказал о новых схемах мошенничества в туристической индустрии.
Теперь мошенники начинают давить на туриста: заставляют оплатить тур полностью. Также для вывода средств злоумышленники используют поддельные сайты. Внимание туристов лже-турагентсва привлекают большими скидками, рассказал специалист «Газете.ru».
Как отмечает бизнес-эксперт, мошенники используют известные логотипы, публиковуб ложные отзывы и даже ненастоящее мнение путешественников.
Журавлев напоминает, что перед подписанием договора необходимо тщательно изучить договор и проверять информацию о турагенстве на сторонних ресурсах.