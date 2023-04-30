РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов

Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. Об этом сообщила в пятницу газета «Хюрриет» со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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По данным издания, платежная система получит название Rebit kart.

Российские туристы, как утверждается, смогут «легко пользоваться» картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих мобильных устройствах.