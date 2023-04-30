РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов
Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. Об этом сообщила в пятницу газета «Хюрриет» со ссылкой на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным издания, платежная система получит название Rebit kart.
Российские туристы, как утверждается, смогут «легко пользоваться» картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих мобильных устройствах.
В середине сентября прошлого года все банки Турции приостановили обслуживание карт «Мир» после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Карты «Мир» в Турции принимали пять банков: частные Is Bankasi, Denizbank и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам Турции проработать альтернативы использованию системы «Мир».