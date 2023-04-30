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«ТВИЛ.РУ»: россияне стали выбирать новые российские направления для российского отдыха

В число 20 популярных направлений для летнего отпуска россиян вошли Москва, Казань, Калининград и Махачкала, которые никогда не пользовались большим спросом в это время года. Об этом говорят данные российского сервиса бронирования жилья для отпуска «ТВИЛ.РУ», которые есть в распоряжении URA.RU.

Россияне стали выбирать новые направления для отдыха в РФ
© Ura.Ru

«В 2023 году в топ-20 популярных направлений лета попали те, которые раньше никогда туда не входили. Это Москва (2,57%), Казань (2,05%), Калининград (1,58%), Махачкала (2,05%). Также Санкт-Петербург сместился с 14 места на 3-е — в 8 раз увеличилось бронирования туристами жилья в Северной столице по сравнению с прошлым годом», — сообщили в «ТВИЛ.РУ».

В топ-20 направлений на лето вошли: Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Геленджик, Ялта, Москва, Кисловодск, Казань, Феодосия, Гагра, Калининград, Алушта, Ейск, Пятигорск, Евпатория, Кабардинка, Судак, Махачкала, Зеленоградск и Красная Поляна. «Самое популярное из них Сочи. Этот город всегда возглавляет летние рейтинги, но в 2023 году популярность Сочи увеличилась почти в три раза по сравнению с 2022 годом. На втором месте — Анапа, ее популярность выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом», — сообщили аналитики сервиса.

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