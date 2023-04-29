Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции", - сообщил Ананян.