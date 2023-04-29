Топ направлений для отдыха на майские праздники

Россияне на майские праздники поедут отдыхать в Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан. Об этом стало известно после опроса сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

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«По итогам опроса, в котором приняли участие свыше 4,8 тысячи человек, за Калининград проголосовали 20 % респондентов, за Санкт-Петербург – 14 %, за Дагестан – 13 %», – сказано в материале.

В десятку популярных мест вошли Кисловодск (11 %), Сочи (10 %), Алтай (9 %), Казань (8 %), Карелия (8 %), Москва (4 %) и Адыгея (3 %). Так же охотно россияне едут в Нижний Новгород, Волгоград, Пермь и Владивосток. Среди направлений наибольшей популярностью пользуются Карелия, Урал и Байкал, передает «ТАСС».