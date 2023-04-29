Россиянка проинформировала о трудностях возвращения из Египта в Россию

Пожив в Египте два месяца, россиянка решила вернуться в Россию, но столкнулась с трудностями при попытке улететь. Покинуть страну она смогла лишь дорогим регулярным авиарейсом "Аэрофлота", так как на чартер ее не пустили, пишет "Турпром".

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По ее словам, проблемы могут возникнуть у тех, кто прожил в Египте больше месяца.

"Многие туристы по незнанию берут их (билеты на чартеры) из-за привлекательной цены, а потом не могут улететь: египетская наземная служба в аэропорту добро на вылет не дает. Задержался на Красном морюшке больше месяца — вылет только регуляркой!" — предупредила соотечественница.