Россиянка проинформировала о трудностях возвращения из Египта в Россию
Пожив в Египте два месяца, россиянка решила вернуться в Россию, но столкнулась с трудностями при попытке улететь. Покинуть страну она смогла лишь дорогим регулярным авиарейсом "Аэрофлота", так как на чартер ее не пустили, пишет "Турпром".
По ее словам, проблемы могут возникнуть у тех, кто прожил в Египте больше месяца.
"Многие туристы по незнанию берут их (билеты на чартеры) из-за привлекательной цены, а потом не могут улететь: египетская наземная служба в аэропорту добро на вылет не дает. Задержался на Красном морюшке больше месяца — вылет только регуляркой!" — предупредила соотечественница.
По ее словам, рейсов между странами мало, и при таком сокращении полетной программы в Египет, цены на билеты дорогие. Еда на рейсе ее также разочаровала: был только один бутерброд и вода.