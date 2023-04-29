В Дербенте открыт летний туристический сезон

Сегодня в Дербенте – одном из древнейших городов страны – открытие летнего туристического сезона. В администрации отметили, что 29 и 30 апреля, а также 1 мая в городе будут работать традиционные и новые общественные пространства.

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Туристов и горожан ждут, частности, в ландшафтном парке «Джарчи-капы». Сегодня здесь показали свое мастерство канатоходцы, на завтра запланирован пленэр художников. Все 3 дня будет работать археологическая выставка, на которой представлены артефакты разных эпох.

Народные гуляния в выходные дни пройдут и в городских кварталах. В частности, на площади Свободы 29–30 апреля гости смогут познакомиться с традициями национальной культуры и быта жителей республики, продегустировать блюда национальной кухни, научатся танцевать лезгинку. Развернутый ковровый базар – великий соблазн привезти из поездки уникальный товар.

В праздничные дни в парке имени Низами Гянджеви пройдет шоу фонтанов. Вкусно поесть – это отправиться в парк имени С. Стальского, где уже сегодня и по 10 мая развернуты прилавки с блюдами разных кухонь в рамках Фестиваля еды. Готовить и кормить собираются с 11 дня и до полуночи.

В сквере Даш-капы несколько часов назад закончили свое выступление артисты ансамбля песни и танца «Дербент» и известный в Дагестане музыкант Гусейн Гусейнов.