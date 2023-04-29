В Сочи +12 и дождь: туристов развлекают как могут

Дневная сводка из Сочи – на побережье ливень. Текущая температура +12…+13 °C, пасмурно и холодно. По прогнозам синоптиков, сильный дождь и местами грозы будут до конца дня. Многочисленные туристы, приехавшие на курорт на майские праздники, ищут, чем бы заняться в непогоду.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В гостиницах туристов развлекают как могут. В паблике «Сочи Парк Отеля» оптимистично пишут, что дождь не проблема. Отдыхающие играют в подвижные игры, рисуют и просто веселятся. Например, в 9-м корпусе сегодня интеллектуалы раскрывали преступления и находили выходы из лабиринтов. Для детей на вечер запланирована развлекательная программа. В бассейне 10-го корпуса каждые полчаса – новая анимация или спортивное занятие. В 21 час в ресторане Spaten Haus сбор членов Клуба Ночных Игроков. Кстати, в тренажерный зал отеля пускают как постояльцев, так и не проживающих в нем.

Видео дня

Одним из мест притяжения не только в плохую погоду является «Сочи Парк». В развлекательном комплексе, расположенном в Адлерском районе на территории «Сириуса», десятки аттракционов и игровых зон. В майские каникулы с 28 апреля по 9 мая в программе – огненное шоу и карнавал со сказочными героями.

Главный показатель для билетера – рост посетителя. Обычная цена единого входного билета – 3,3 тыс. руб. на 2 дня и 2,2 тыс. руб. – на один. В эту стоимость входят аттракционы и шоу, посещение дельфинария и детских спектаклей.

На горнолыжных курортах – на высоких отметках идет снег. Как сообщил курорт «Роза Хутор», на высоте 2320 м Роза Пик – туман и метель, ниже на склонах – уже дождь. При этом с утра были открыты канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» с подъемом на смотровую площадку «Роза Пик» и кресельный подъемник «Волчья скала» в режиме карусели.

В Горной Олимпийской деревне (1100 м) всего +6 °С и также дождливо, что не помешало открыть сегодня фестиваль ROSA RUN. На время мероприятия с 28 апреля до 2 мая канатная дорога «Олимпия» работает до 23:00.

На Курорте Красная Поляна еще можно кататься – так что оптимисты взяли с утра горнолыжное снаряжение: были открыты трассы «Первый снег», «Цирк 2» и «Восточная» (от 2300 до 2050 м). Позднее канатные дороги «Черная пирамида» и «Аибга» временно закрыли из-за ухудшения погодных условий.

Туристов также пригласили в Центральный сектор байк-парка, где можно взять в прокат ролики, велосипеды, скейтборды. Для новичков – занятия с инструктором как для взрослых, так и детей.