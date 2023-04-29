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Эксперт назвала выгодные направления на лето для россиян

Александра Гридина, эксперт по туризму, рассказала, куда россиянам выгоднее всего лететь летом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Она отметила, что самым выгодным летним направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты. Так, стоимость путевки в эту страну на двоих составит от 100 тысяч рублей. Эксперт добавила, что в страну летает много рейсов, а также есть возможность забронировать бюджетные отели.

Также Гридина назвала выгодным Египет, куда также можно слетать в тур за 100 тысяч рублей. Третьим популярным и выгодным направлением она назвала Турцию, так как в это государство увеличится количество рейсов из России. Она также добавила, что туда можно выгодно слетать на майские праздники. Путевка обойдется в сумму от 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция увеличат количество авиарейсов.

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