Эксперт назвала выгодные направления на лето для россиян

Она отметила, что самым выгодным летним направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты. Так, стоимость путевки в эту страну на двоих составит от 100 тысяч рублей. Эксперт добавила, что в страну летает много рейсов, а также есть возможность забронировать бюджетные отели.

Также Гридина назвала выгодным Египет, куда также можно слетать в тур за 100 тысяч рублей. Третьим популярным и выгодным направлением она назвала Турцию, так как в это государство увеличится количество рейсов из России. Она также добавила, что туда можно выгодно слетать на майские праздники. Путевка обойдется в сумму от 80 тысяч рублей.