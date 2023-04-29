В Москве открылся сезон речной навигации

Сезон речной навигации открыт в Москве. В этом сезоне причалы Северного и обновленного Южного речного вокзала примут и отправят более двух тысяч теплоходов. В этом году будет предложено свыше 30 круизных маршрутов по городам России — в Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Мышкин, Кострому, Плес, Рязань, Коломну, Тверь, Казань и другие. Московские операторы утверждают, что спрос на местные теплоходные прогулки уже очень высокий. А вечером 9 мая с борта можно будет посмотреть салют. Рассказывает гендиректор компании «Мегафлот» Карина Кирилина:

Фото: BFM.RU BFM.RU

Карина Кирилина гендиректор компании «Мегафлот»

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«Цены чуть-чуть выросли, плюс-минус на 300 рублей, добавились новые маршруты, это касается Южного речного вокзала, нагатинский, то есть юг Москвы, в этом году будет курсировать, это новый маршрут. А в общем, остались маршруты с прошлого года: исторический, северный, центральный, круговой. Звонков уже много, пассажиропоток ждет теплоходы, будут экскурсионные теплоходы, в режиме гастрономических круизов, в режиме ресторана, на разные категории людей, кому чего хочется. Кому хочется познавательного, это в режиме экскурсии, кому хочется гастрономическую, кому хочется развлекательную, такие тоже будут прогулки — с музыкой, дискотекой. Все судоходные компании ждут 9 мая, чтобы с борта теплохода показать пассажирам красоту салюта в центре Москвы, поэтому прогулки будут абсолютно у всех, кто-то у «Лужников» показывает, кто-то у Кремля, кто-то на юге, такие продажи билетов будут, они очень актуальны».

Самая дешевая прогулка на теплоходе по Москве-реке обойдется в 500 рублей — без экскурсии. Вот что рассказали Business FM в Rivertickets.ru:

«Есть прогулка 2,5 часа на теплоходе «Снегири», взрослый билет — 499 рублей, детский с шести до 12 лет — 279 рублей. Если с экскурсией, 790 — взрослый, детский — 590. С причала «Китай-город» до «Воробьевых гор» и обратно».

В круглогодичной флотилии Radisson Royal Moscow минимальная цена — 1600 рублей за взрослого, 1200 — за ребенка. Это просто прогулка без еды. Ее можно заказать в ресторане теплохода по меню. С ужином, мюзиклом или театральной постановкой поездка обойдется уже в четыре раза дороже. Комментирует руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии Radisson Royal Moscow Наталья Лесникова:

Наталья Лесникова руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии Radisson Royal Moscow «В данный момент у нас присутствуют пять театральных круизов, которые отправляются каждую среду. Представлено четыре театральных постановки и один мюзикл. Планируем разнообразить программу, запустить джазовые вечера, вечеринки для молодежи, также тематические рейсы, которые очень пользуются популярностью среди наших гостей. Стоимость на тематические рейсы отличается так же, как и цена на театральный рейс, она составляет семь тысяч рублей, но включает в себя прогулку по Москве-реке на прекрасной белоснежной яхте, а также меню определенного формата. Помимо театральных круизов планируется большое мероприятие на 9 Мая, куда мы пригласим ветеранов, ветеранов труда на наши рейсы, которые будут сопровождаться духовым оркестром, планируется меню со 100 граммами фронтовыми для наших дорогих ветеранов».

Особенностью навигации этого сезона, как обещают столичные власти, станет появление судов на электротяге, которые будут частью общественного транспорта. Запустить такое направление по Москве-реке планируют уже нынешним летом. Первый речной маршрут общественного электротранспорта пройдет от парка «Фили» до Киевского вокзала.