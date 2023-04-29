В Сочи благоустроят более 1,5 км туристического маршрута на набережной

В Сочи планируют до 1 сентября благоустроить более 1,5 км туристического маршрута на набережной реки (носит одинаковое название с городом). Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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Маршрут носит название «Две реки — одно море». Жителям Сочи обещают облагороженный участок от торгового центра «Моремолл» до Центрального рынка.

По словам Копайгородского, подрядчики приступят к работам после майских праздников и завершат их до 1 сентября. В ходе работ заменят старую брусчатку, оборудуют систему ливневок, обновят светильники и парковую мебель, также озеленят территорию и обустроят комфортные зоны отдыха.