В Сочи благоустроят более 1,5 км туристического маршрута на набережной
В Сочи планируют до 1 сентября благоустроить более 1,5 км туристического маршрута на набережной реки (носит одинаковое название с городом). Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Маршрут носит название «Две реки — одно море». Жителям Сочи обещают облагороженный участок от торгового центра «Моремолл» до Центрального рынка.
По словам Копайгородского, подрядчики приступят к работам после майских праздников и завершат их до 1 сентября. В ходе работ заменят старую брусчатку, оборудуют систему ливневок, обновят светильники и парковую мебель, также озеленят территорию и обустроят комфортные зоны отдыха.
К началу лета планируется подготовить 300 м набережной реки Псахе на Мамайке, рассказал мэр.