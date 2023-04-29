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Узкая одежда в самолете может оказаться смертельно опасной

Как отметила бортпроводница, чересчур обтягивающая одежда повышает риск возникновения судорог, отеков, а также может оказать негативное влияние на кровообращение. Во время авиаперелетов очень важно поддерживать нормальный кровоток, дабы избежать тромбоза глубоких вен.

Узкая одежда в самолете может оказаться смертельно опасной
© Мир новостей

Манхас пояснила, что такое состояние вызывает боль и отек. «Если тромб отрывается и оседает где-то в жизненно важном органе, например в легких, исход может быть фатальным».

Также стюардесса обратила внимание на риск ношения обуви на высоком каблуке в самолете. По ее словам, во время эвакуации при экстренной ситуации в такой обуви можно споткнуться и не только пострадать самому, но и подвергнуть опасности попутчиков. Также каблуки могут повредить надувной трап.

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