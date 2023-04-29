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Куда сходить на майские каникулы в ХМАО

В 2023 году День весны и труда в городах Ханты-Мансийского округа пройдет без традиционного шествия, но не менее празднично: в Ханты-Мансийске устраивают выставку спецтехники, в Сургуте прозвучит торжественный залп из артиллерийского орудия, а жители Нижневартовска будут петь песни и водить хороводы в Литературном сквере.

Куда сходить на майские каникулы в ХМАО
© Ura.Ru

О том, как отметят Первомай в городах ХМАО — в афише URA.RU.

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Ханты-Мансийск

Празднование Дня весны и труда в Ханты-Мансийске начнется в 11 утра сразу на нескольких площадках города: в парке имени Лосева, в КДЦ «Октябрь», на спортивно-игровой площадке в микрорайоне Иртыш-2 и в библиорум «Угол». Об этом сообщает официальный сайт администрации столицы ХМАО.

«В парке организуют игры, эстафеты и развивающие занятия для самых маленьких, на Центральной площади пройдет выставка спецтехники, в КДЦ „Октябрь“ и в библиоруме — мастер-классы и викторины, а на спортплощадке Иртыш-2 — активные игры. В 13:00 в КДЦ „Октябрь“ состоится большой праздничный концерт „Песни смыслов“», — указано на сайте.

Сургут

Сургут отметит праздник митингом и концертными программами. На сайте мэрии города сообщается, что в 12 часов дня жители города услышат первый залп из артиллерийского орудия, который будет звучать ежедневно до 9 мая.

«1 мая у здания филармонии пройдет митинг-концерт, приуроченный к Международному Дню солидарности трудящихся, еще одно музыкальное мероприятие состоится в 11.00 в большом концертном зале филармонии. С 1 по 8 мая в рамках всероссийской акции „Полуденный выстрел“ на набережной в районе речпорта в 12 часов дня можно будет услышать торжественные залпы из артиллерийского орудия», — сообщается на городском портале.

Нижневартовск

В Нижневартовске первомайские гулянья начнутся в 12 часов на площади Нефтяников и в Литературном сквере у городской библиотеки. В расписании мероприятий на сайте городских властей сообщается, что в праздничный день горожане могут посетить концерты в КДЦ «Октябрь».

«В 12 часов начнется праздничное гулянье с песнями, играми и хороводами в Литературном сквере и ежегодный праздник с участием творческих коллективов города «Венок дружбы» на площади Нефтяников. Также в полдень состоится гала-концерт конкурса военно-патриотической песни в КДЦ «Октябрь», в 16 часов центр приглашает на концерт эстрадной студии «Шанс», — говорится в сообщении на городской информационной площадке Нижневартовска.

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