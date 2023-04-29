$80.51-1.0588.37-1.83

Власти Крыма заявили о подготовке к курортному сезону

Крым готовится к началу курортного сезона, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова в этом году.

Власти Крыма заявили о подготовке к курортному сезону
© Сетевое издание m24.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова", – отметил Волченко.

Ранее стало известно, что проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в несколько раз. Высокобюджетные отели, которые расположены на побережье, увеличили стоимость проживания на 20%. Отели три-четыре звезды повысили цены на 7–15%.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий