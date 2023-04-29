Власти Крыма заявили о подготовке к курортному сезону

"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова", – отметил Волченко.