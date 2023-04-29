Власти Крыма заявили о подготовке к курортному сезону

Крым готовится к началу курортного сезона, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова в этом году.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.
"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова", – отметил Волченко.
Ранее стало известно, что проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в несколько раз. Высокобюджетные отели, которые расположены на побережье, увеличили стоимость проживания на 20%. Отели три-четыре звезды повысили цены на 7–15%.