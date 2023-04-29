Читинцам предложили туры в Китай на майские праздники

- Мы сделали все, чтобы поездка принесла туристам только отдых. Никакой лишней волокиты с документами. В стоимость тура включены билеты на рейсовый автобус по маршруту Чита - Маньчжурия - Чита, проживание в трехзвездочной гостинице, страховой полис на весь период пребывания в Китае и приглашение на групповую визу, - рассказала руководитель турфирмы "Спутник" Ирина Ермолина.