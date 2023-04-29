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Читинцам предложили туры в Китай на майские праздники

В Забайкалье разработали тур в китайский город Маньчжурия на майские праздники. Об этом сообщает правительство региона.

Читинцам предложили туры в Китай на майские праздники
© Российская Газета

- Мы сделали все, чтобы поездка принесла туристам только отдых. Никакой лишней волокиты с документами. В стоимость тура включены билеты на рейсовый автобус по маршруту Чита - Маньчжурия - Чита, проживание в трехзвездочной гостинице, страховой полис на весь период пребывания в Китае и приглашение на групповую визу, - рассказала руководитель турфирмы "Спутник" Ирина Ермолина.

Продолжительность поездки под лозунгом "Мир! Труд! Май! В Маньчжурию езжай!" - три дня и три ночи. Стоимость - 8500 рублей. Дополнительно оплачивается виза на китайской границе.

Читинская таможня проинформировала, что график работы МАПП Забайкальск на майские праздники не изменится: автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе 1, 6, 7, 8 и 9 мая будет работать круглосуточно и по грузовому, и по пассажирскому направлениям.

Напомним, что с 4 мая возобновляются пассажирские перевозки по регулярному международному автобусному маршруту Чита - Маньчжурия. Продажа билетов стартовала 24 апреля.

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