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Батуми попал в топ-3 лучших городов для летних путешествий

Черноморский город-порт Батуми попал в десятку лучших городов для летнего туризма по версии престижного онлайн-издания INDEPENDENT (Великобритания). О столице грузинской Аджарии рассказали в статье под названием «Десять вдохновляющих идей для активного путешествия».

Батуми попал в топ-3 лучших городов для летних путешествий
© Слово и Дело

Батуми расположился на втором месте топа, уступив лишь французскому Нантеру. В десятку лучших турнаправлений также попали Эрисэйра (Португалия), Савор (Черногория) и другие, передает «Sputnik Грузия».

«Батуми, расположенный на перекрестке Европы и Азии, сам является перекрестком культур, вкусов, приключений и эмоций, объединяющим мосты средневековья, древние культурные артефакты, очаровательные озера и аутентичные гостеприимные села», – следует из публикации.

В статье также говорится, что визитами в Батуми вдохновлялись гении писательства – Джон Стейнбек, Кнут Гамсу и Жорж Сименон. В сердце столицы Аджарии, как отмечается, имеются престижные гостиницы, высококлассные рестораны и спортивные комплексы.

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