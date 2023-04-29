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В России спрос на внутренний туризм возрос на 20%

Россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия Мордовии".

В России спрос на внутренний туризм возрос на 20%
© Unsplash

Самыми популярными направлениями остаются Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. В топ-5 по популярности также вошел Татарстан.

Также сообщается, что большинство россиян предпочитают путешествовать парами. Лишь 14% туристов отправляются в поездку в одиночку.

К майским праздникам в России традиционно подорожали авиаперелеты, тем не менее Казань по-прежнему лидирует в списке популярных направлений для внутреннего туризма. Сами татарстанцы, как и в предыдущие годы, готовы вырваться в эти дни на отдых за пределы республики, но выбор вариантов резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла.

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