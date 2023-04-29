В России спрос на внутренний туризм возрос на 20%

Россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия Мордовии".

К майским праздникам в России традиционно подорожали авиаперелеты, тем не менее Казань по-прежнему лидирует в списке популярных направлений для внутреннего туризма. Сами татарстанцы, как и в предыдущие годы, готовы вырваться в эти дни на отдых за пределы республики, но выбор вариантов резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла.