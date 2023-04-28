Женщина уличила авиакомпанию в ремонте лайнера изолентой

Пассажирка уличила авиакомпанию Spirit Airlines в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков в соцсетях. Видео из аэропорта пользовательница опубликовала на своей странице в TikTok, обратило внимание Daily Mail.

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Женщина сняла ролик, находясь на борту самолета перед вылетом рейса. На кадрах показан обычный процесс техобслуживания лайнера, во время которого крыло судна заклеивают специальной скоростной лентой. На фоне видео слышны комментарии пассажирки, которая критикует перевозчика за «склеивание самолета».

«Вы делаете это, пока люди находятся на борту, словно мы вообще ничего не видим. Именно поэтому я не летаю со Spirit Airlines», — заметила автор ролика.