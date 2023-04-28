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44 минуты назад

Россиянам рассказали об открытии еще одного зарубежного пляжного курорта

РИА "ФедералПресс"

Спустя три года российские туроператоры снова начали продавать путевки на китайский остров Хайнань.

Россиянам рассказали об открытии еще одного зарубежного пляжного курорта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В системе бронирования туроператора China Travel доступны отели от трех до пяти звезд, а также комбинированные путешествия с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая, пишет АТОР.

Во второй половине июня поездка с вылетом из российской столицы на 12 ночей и проживание в трехзвездочной гостинице обойдется туристам в 120–150 тысяч рублей на двоих. При этом нужно учитывать расходы на визу. Если подать документы в ближайшие дни, то выйдет она к середине июня.

В настоящее время прямых рейсов из РФ на остров нет, поэтому лететь придется с пересадкой в одном из китайских аэропортов. Самая коротка – в Пекине.

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