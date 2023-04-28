Россиянам рассказали об открытии еще одного зарубежного пляжного курорта

Спустя три года российские туроператоры снова начали продавать путевки на китайский остров Хайнань.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В системе бронирования туроператора China Travel доступны отели от трех до пяти звезд, а также комбинированные путешествия с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая, пишет АТОР.

Во второй половине июня поездка с вылетом из российской столицы на 12 ночей и проживание в трехзвездочной гостинице обойдется туристам в 120–150 тысяч рублей на двоих. При этом нужно учитывать расходы на визу. Если подать документы в ближайшие дни, то выйдет она к середине июня.