Отели Турции снижают цены на отдых на 30% и более
По словам одного из представителей индустрии, в середине мая недельный отдых в пятизвездочной гостинице с системой all inclusive на двоих будет стоить от 70-90 тысяч рублей, в зависимости от курорта. К летнему сезону цены вырастут примерно на 30-40 процентов, но все равно будут ниже, чем в феврале-марте.
Причиной снижения цен стал плохой спрос, который вынудил турецких отельеров с срочной мере что-то предпринимать. Как отмечается, оптимизация цен на отдых в турецких отелях началась еще в середине апреля, и в данный момент набирает обороты. Так, те предложения, которые ранее стоили 150 тысяч рублей на двоих, сегодня можно приобрести уже за 100 тысяч.