Отели Турции снижают цены на отдых на 30% и более

По словам одного из представителей индустрии, в середине мая недельный отдых в пятизвездочной гостинице с системой all inclusive на двоих будет стоить от 70-90 тысяч рублей, в зависимости от курорта. К летнему сезону цены вырастут примерно на 30-40 процентов, но все равно будут ниже, чем в феврале-марте.