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Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц

Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц
© Ura.ru

«27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На воздушном судне обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении.

В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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