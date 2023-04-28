Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц
Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.
«27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На воздушном судне обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении.
В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.