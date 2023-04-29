Туристический поезд "Сочи" отправился в первый рейс сезона

Сегодня в Абхазию вышел первый рейс туристического поезда "Сочи". Состав отправился из Туапсе в Гагру, сообщает корреспондент "РГ" с места.

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Из Туапсе состав вышел в 4.20, из Сочи - в 6.31, а в Гагру приедет в 9.45. Обратно в Краснодарский край поезд отправится в 19.25.

На первый рейс куплено примерно 180 билетов. Всего поезд вмещает 386 пассажиров. Интерьер состава выполнен в стиле ретро - под эпоху СССР.

По словам заместителя начальника Северо-Кавказского филиала ФПК Вадима Соловьева, с этого сезона изменилось расписание поезда - он отправился на два часа раньше и уходит на полчаса позже, чтобы у гостей было больше времени в Абхазии.

- Этот поезд курсирует с 15 августа 2020 года, за это время он совершил 921 рейс и перевез более 130 тысяч пассажиров, - отметил Соловьев.

С 29 апреля до конца ноябрьских праздников туристический поезд "Сочи" планирует перевезти больше 60 тысяч пассажиров.

- Третий год подряд поезд "Сочи" открывает сезон путешествий в Абхазию, повышая туристическую привлекательность региона, и позволяет разгрузить автомобильную дорогу и снизить нагрузку на таможенные пункты пропуска, - отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Ястребов.