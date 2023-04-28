Новые рейсы в Таиланд запустят из городов Дальнего Востока
Российская сторона заинтересована в увеличении количества прямых рейсов между городами на Дальнем Востоке и Таиландом. Об этом в четверг корр. ТАСС сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Это будет необходимо с учетом того, что на сегодняшний день есть высокая заполненность и, прямо скажем, тарифы кусаются, — отметил он, отвечая на вопрос о потенциальном увеличении числа авиарейсов между двумя странами. —Количество рейсов должно достигнуть того уровня, чтобы и авиакомпании не работали себе в убыток, но и людям было доступно». «При этом мы видим рост туристического потока и со своей стороны, наверное, мы были бы заинтересованы в увеличении количества прямых рейсов между дальневосточными городами и Таиландом», — добавил министр.
Алексей Чекунков напомнил, что до пандемии ковида чартерными рейсами авиакомпании «Аврора» можно было прилететь в Таиланд из Владивостока и Хабаровска.
«Безусловно, хотелось бы, чтобы эта маршрутная сетка развивалась не только через Москву и Новосибирск, но и можно было напрямую жителям дальневосточных регионов попадать в это популярное курортное направление», — считает он.
Вместе с тем министр рассказал, что планируются новые маршруты в Таиланд.
«Рассчитываем, что Владивосток, Хабаровск и другие города Дальнего Востока будут серьезно присутствовать», — подытожил Чекунков.