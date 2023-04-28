Новые рейсы в Таиланд запустят из городов Дальнего Востока

«Это будет необходимо с учетом того, что на сегодняшний день есть высокая заполненность и, прямо скажем, тарифы кусаются, — отметил он, отвечая на вопрос о потенциальном увеличении числа авиарейсов между двумя странами. —Количество рейсов должно достигнуть того уровня, чтобы и авиакомпании не работали себе в убыток, но и людям было доступно». «При этом мы видим рост туристического потока и со своей стороны, наверное, мы были бы заинтересованы в увеличении количества прямых рейсов между дальневосточными городами и Таиландом», — добавил министр.