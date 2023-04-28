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Новые рейсы в Таиланд запустят из городов Дальнего Востока

Российская сторона заинтересована в увеличении количества прямых рейсов между городами на Дальнем Востоке и Таиландом. Об этом в четверг корр. ТАСС сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Новые рейсы в Таиланд запустят из городов Дальнего Востока
© Большая Азия

«Это будет необходимо с учетом того, что на сегодняшний день есть высокая заполненность и, прямо скажем, тарифы кусаются, — отметил он, отвечая на вопрос о потенциальном увеличении числа авиарейсов между двумя странами. —Количество рейсов должно достигнуть того уровня, чтобы и авиакомпании не работали себе в убыток, но и людям было доступно». «При этом мы видим рост туристического потока и со своей стороны, наверное, мы были бы заинтересованы в увеличении количества прямых рейсов между дальневосточными городами и Таиландом», — добавил министр.

Алексей Чекунков напомнил, что до пандемии ковида чартерными рейсами авиакомпании «Аврора» можно было прилететь в Таиланд из Владивостока и Хабаровска.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы эта маршрутная сетка развивалась не только через Москву и Новосибирск, но и можно было напрямую жителям дальневосточных регионов попадать в это популярное курортное направление», — считает он.

Вместе с тем министр рассказал, что планируются новые маршруты в Таиланд.

«Рассчитываем, что Владивосток, Хабаровск и другие города Дальнего Востока будут серьезно присутствовать», — подытожил Чекунков.

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