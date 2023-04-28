Граждан РФ попросили не приезжать в КНР на майские праздники

Российских туристов предупредили о событиях в Китае с 29 апреля, которые продлятся неделю и из-за которых лучше отказаться от посещения страны в эти даты, сообщает PRIMPRESS.

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В Китае начинаются праздники, которые почти совпадают с майскими каникулами в России.

В связи с этим условия для всех прибывающих в страну иностранцев на ближайшее время поменяются. Стоимость размещения в отелях на это время вырастет сразу на 200 процентов, и мест будет мало.

Иностранных туристов по этой причине воздержаться от визита в Китай на эти числа.