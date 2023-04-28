Визовый центр Франции пытается упростить запись для туристов из РФ

Визовый центр Франции изменил порядок бронирования слотов на подачу документов. Теперь заранее необходимо оплатить сервисный сбор онлайн. Он составляет 35,5 евро. Нововведение запустили сегодня ночью. Для этого на определенное время пришлось закрыть доступ к порталу, чтобы настроить работу новой формы, в которую вшита оплата сбора в рублях согласно действующему курсу ЦБ РФ.

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Вероятно, на такой шаг французы пошли, чтобы начать борьбу с ботами и посредниками, которые активно занимали слоты и перепродавали их. Проблеме уже несколько месяцев. Все новые окошки для записи моментально разлетаются в первые минуты после добавления в систему. И меньшая часть из них напрямую достается туристам. Заявители, которые предпочитают оформлять документы самостоятельно, теряют много времени в попытках забронировать себе слот.

«Очень хорошие новости. Надеюсь, это хоть как-то поможет. Еле-еле нашли свободный слот в Санкт-Петербурге и поехали подаваться из Москвы. Только так удалось – в итоге все удачно», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Как рассказал журналисту TourDom.ru один из специалистов, осуществляющих посреднические услуги при оформлении виз, подобная система оплаты сбора при бронировании слота не стала ноу-хау. Она уже введена в некоторых странах: «Частично это мешает работе, но все решаемо».