Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майских праздниках

Аналитики "Яндекс.Путешествий" в беседе с " Лентой.ру " рассказали, какие направления выбрали россияне для отдыха на майских праздниках.

По сравнению с прошлым годом, в этом году на 20% больше россиян решили отдохнуть вне дома. Из них 80% предпочли отдых в России.