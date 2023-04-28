Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майских праздниках
Аналитики "Яндекс.Путешествий" в беседе с "Лентой.ру" рассказали, какие направления выбрали россияне для отдыха на майских праздниках.
По сравнению с прошлым годом, в этом году на 20% больше россиян решили отдохнуть вне дома. Из них 80% предпочли отдых в России.
Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуются Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
Ранее "Рамблер" рассказывал о бюджетных направлениях на майские праздники.