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Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майских праздниках

Аналитики "Яндекс.Путешествий" в беседе с "Лентой.ру" рассказали, какие направления выбрали россияне для отдыха на майских праздниках.

Эксперты рассказали, куда россияне отправятся на майских праздниках
© Unsplash

По сравнению с прошлым годом, в этом году на 20% больше россиян решили отдохнуть вне дома. Из них 80% предпочли отдых в России.

Названы самые популярные у россиян направления для отпуска летом

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуются Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Ранее "Рамблер" рассказывал о бюджетных направлениях на майские праздники.

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