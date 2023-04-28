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Кубань, держись: 45 % всего турпотока России в мае направляется на Черное море

Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха на майские праздники. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Узнали, подорожали ли туры за год, сколько стоят, надолго ли едут гости, с семьями или нет.

Около 45 % всего турпотока России в мае направляется на Черное море
© РИА "ФедералПресс"

«45 % всех продаж туроператоров по России приходятся на Сочи, Анапу и Геленджик. В пятерку лидеров попали также Кавминводы – 12 % и Дагестан 10 %», – говорится в сообщении.

Средняя продолжительность путешествия составит 4-5 ночей. Отдохнуть на курортах Краснодарского края в 2023 году можно вдвоем за 32–38 тысячи рублей 3-4 дня, дорога не входит в расчет. По данным туроператора «Дельфина», рост за год составил 2 %. В Coral Travel отметили, что на майские праздники более популярны туры без детей вообще – 69 %, 31% – с со взрослыми детьми.

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