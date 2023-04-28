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Липецкие пляжи начнут принимать отдыхающих 1 июня

В Липецке заключены контракты на содержание прибрежных территорий и водолазное обследование дна трех пляжей. Речь о пляже, расположенном недалеко от ЛТЗ, «Свободном соколе» и Центральном. Четвертый липецкий пляж - НЛМК, в этом году отдыхающих принимать не будет, так как все еще находится на реконструкции.

Липецкие пляжи начнут принимать отдыхающих 1 июня
© Runews24.ru

Планируется, что купальный сезон в Липецке откроется 1 июня. К этому времени все пляжи будут оборудованы туалетными кабинками, буйками и местами для купания детей. Также на пляжах начнут дежурить спасатели и медики.

Все остальные места рядом с водоемами считаются запрещенными для купания. Их оборудуют соответствующими информационными плакатами. Запрещенным для купания местом также будут Силикатные озера. Здесь во избежание несчастных случаев будут дежурить спасатели, рассказали в мэрии.

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