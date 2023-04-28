Названы популярные туры из Екатеринбурга на майские

Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга на майские праздники среди зарубежья стали Узбекистан, Армения и Казахстан. В поездках по России жители уральской столицы предпочитают уезжать Москву, Санкт-Петербург и Казань. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия».

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«Из Екатеринбурга за границу чаще всего путешествуют в Узбекистан, Армению, Казахстан, Турцию, Беларусь, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Таиланд и Израиль. В поездки по Росси отправятся 80% екатеринбуржцев, в этот список вошли девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Тюмень, Пермь, Тобольск, Калининград и Самара», — сказали в пресс-службе. По сравнению с 2022 годом, собирающихся отправится в другие города и страны на майские праздники, выросло на 20%.

Средняя цена проживания в отелях по России составляет шесть тысяч рублей за ночь. Переночевать в отеле страны Ближнего зарубежья стоит до шесть тысяч рублей, а в целом в заграничных отелях средняя цена составляет 7,7 тысяч рублей.