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Россияне нашли простой способ экономить на отпуске

Вице-президент АТОР (Ассоциации туроператоров России) Сергей Ромашкин в беседе с "Известиями" расскаазал, как россияне экономят на отпуске.

Россияне нашли простой способ экономить на отпуске
© Unsplash

По словам эксперта, в связи с ростом цен на отдых путешественники начали сокращать продолжительность летнего отпуска. Если раньше туристы выбирали турпакеты в среднем на 10-11 дней, то теперь ограничиваются девятью.

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За последний год стоимость летнего отдыха в России выросла на 15%, а на популярных курортах на 30%.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как летать с комфортом в экономе.

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