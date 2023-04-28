Россияне нашли простой способ экономить на отпуске

Вице-президент АТОР (Ассоциации туроператоров России) Сергей Ромашкин в беседе с "Известиями" расскаазал, как россияне экономят на отпуске.

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По словам эксперта, в связи с ростом цен на отдых путешественники начали сокращать продолжительность летнего отпуска. Если раньше туристы выбирали турпакеты в среднем на 10-11 дней, то теперь ограничиваются девятью.