Куда граждане РФ приобретают билеты на самолет на лето 2023 года

"Доля тех, кто покупает билеты по России на лето 2023 года, по-прежнему в подавляющем большинстве, однако слегка уменьшилась. В 2023 году она составляет порядка 91,5%, в прошлом была на уровне 94,9%", - пишет издание.

В числе внутренних направлений у самостоятельных туристов пользуются популярностью Сочи, Калининград, Мин. Воды, Владивосток, Санкт-Петербург и др. При этом в Сочи куплено почти третья часть всех авиабилетов на лето. В топ-3 направлений за границу — лишь Турция. Это Стамбул, Анталия и Даламан. Отправляются россияне и в Тель-Авив.