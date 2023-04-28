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Турпром проинформировал, куда граждане РФ приобретают билеты на самолет на лето 2023 года

Эксперты рассказали о направлениях, пользующихся максимальным спросом у россиян, самостоятельно покупающих билеты на летний сезон, пишет "Турпром".

Куда граждане РФ приобретают билеты на самолет на лето 2023 года
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"Доля тех, кто покупает билеты по России на лето 2023 года, по-прежнему в подавляющем большинстве, однако слегка уменьшилась. В 2023 году она составляет порядка 91,5%, в прошлом была на уровне 94,9%", - пишет издание.

По словам экспертов, по мере приближения лета доля у иностранных направлений будет расти.

В числе внутренних направлений у самостоятельных туристов пользуются популярностью Сочи, Калининград, Мин. Воды, Владивосток, Санкт-Петербург и др. При этом в Сочи куплено почти третья часть всех авиабилетов на лето. В топ-3 направлений за границу — лишь Турция. Это Стамбул, Анталия и Даламан. Отправляются россияне и в Тель-Авив.

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