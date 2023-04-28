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2 часа назад

Летом 2023 года курорты Краснодарского края готовятся принять более 9 млн туристов

runews24.ru

В предстоящем летнем сезоне курорты Краснодарского края готовится принять более 9 млн туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Курорты Краснодарского края готовятся принять более 9 млн туристов
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Он отметил, что одной из приоритетных задач является обеспечение антитеррористической безопасности, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В том числе Кондратьев добавил, что в регионе приложат все усилия для того, чтобы отдых был комфортным для туристов и оставил после себя только положительные впечатления.

Стоит отметить, что на данный момент в Краснодарском крае уже забронировано порядка 65% мест в гостиницах и отелях.

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,
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